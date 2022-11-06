Вучич назвал политические перемены в Косове тектоническим сдвигом

Президент Сербии Александар Вучич назвал политические изменения в непризнанном Косове тектоническим сдвигом. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Пинк».
По словам политика, спустя 10 лет сербы приняли решение «покинуть институты власти Приштины». «Речь, безусловно, идет о крупных политических и чуть ли не о тектонических изменениях», — считает он.
Начальники органов правопорядка северных муниципалитетов Косова ушли в отставку после того, как Приштина уволила директора Северного регионального управления полиции Ненада Джурича за отказ выписывать штрафы сербскому населению. Полицейские перед камерами сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова.
Власти Косова приняли решение штрафовать тех, кто не сменил сербские автомобильные регистрационные знаки, выдавая предупреждения с 1 ноября. Штрафы составляют 150 евро, а гражданам даны инструкции по замене сербских номеров на регистрационные знаки непризнанного Косова. Переходный период продлится до 21 апреля 2023 года, после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерными знаками.