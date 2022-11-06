Вучич назвал политические перемены в Косове тектоническим сдвигом

Президент Сербии Александар Вучич назвал политические изменения в непризнанном Косове тектоническим сдвигом. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Пинк».

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По словам политика, спустя 10 лет сербы приняли решение «покинуть институты власти Приштины». «Речь, безусловно, идет о крупных политических и чуть ли не о тектонических изменениях», — считает он.

Начальники органов правопорядка северных муниципалитетов Косова ушли в отставку после того, как Приштина уволила директора Северного регионального управления полиции Ненада Джурича за отказ выписывать штрафы сербскому населению. Полицейские перед камерами сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова.