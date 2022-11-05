В ФРГ признали неизбежность «разговора с Россией»

Россия останется соседом Евросоюза, с ней будет необходимо поддерживать отношения, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (ХДС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на DPA.
Отмечается, что это заявление он сделал во время земельного съезда представителей Христианско-демократического союза в городе Шкойдиц.
«Чем раньше замолчат пушки, тем лучше», - подчеркнул Кречмер.
Политик напомнил, что военные конфликты рано или поздно заканчиваются за столом переговоров. Он добавил, что после окончания противостояния Москва останется соседом ЕС. Соответственно, придется снова общаться и торговать.
Вместе с тем тем, уточнил премьер Саксонии, следует по-прежнему оказывать всестороннюю поддержку Украине.