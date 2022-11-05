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33 минуты назад

В Китае увидели «плохой знак» в словах Зеленского об участии в G20

Вечерняя Москва

Читатели китайского издания «Гуаньча» активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не примет участие в саммите G20, если туда приедет российский лидер Владимир Путин.

В Китае увидели плохой знак в заявлении Зеленского о Путине
Фото:  Офис президента Украины Офис президента Украины

Так, один из комментаторов заявил, что такое высказывание Зеленского является «плохим знаком».

— Значит, США не хотят скорого завершения конфликта, — добавил он.

Другой пользователь отметил, что единственная вещь, которая получается у президента Украины, — это «честно сыграть нищего».

— Просить о помощи каждый день и постоянно судить и обвинять, какая страна дала меньше, — подчеркнул комментатор.

Еще один читатель напомнил, что Украина не находится в составе «Большой двадцатки», поэтому ее отказ от посещения саммита ни на что не повлияет.

Зеленский откажется от участия в саммите G20, если там будет Путин

До этого Зеленский заявил, что не поедет на саммит G20, который пройдет на индонезийском острове Бали, если туда прибудет Путин. Саммит «Большой двадцатки» состоится 15–16 ноября.

До этого президент США Джо Байден также заявил, что не видит никакого смысла во встрече с Путиным. Однако есть одна тема, по словам американского лидера, которую они могли бы обсудить.

Так, пояснил Байден, если Путин подойдет к нему на саммите G20 и выразит желание обсудить ситуацию с баскетболисткой Бриттни Грайнер, которую осудили в России за контрабанду наркотиков, то он согласится.

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