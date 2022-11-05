СМИ: спецназ Косова выдвинулся к Митровице

Спецназ полиции непризнанного Косова ROSU выдвинулся на населенный сербами север края к городу Косовска-Митровица. Об этом сообщила в субботу газета "Вечерне новости".

Фото: Twitter Twitter

Издание сообщает, что отряды спецназа отправлены на север Косова и Метохии. Одновременно косовское издание Koha Ditore опубликовало короткое видео, на котором видны бронеавтомобили полиции, едущие по улицам города.

Ранее сербы из Косова и Метохии вышли из всех институтов власти непризнанного Косова. Заявление о выходе из правительства непризнанного Косова подал лидер сербов в крае Горан Ракич, кроме того, о выходе из парламента объявили сербские депутаты, затем об отставке сообщили судьи, а также главы муниципалитетов. Затем сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова.