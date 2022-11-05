Пять стран ЕС начали тратить запасы газа из хранилищ

Пять стран Европейского союза (ЕС) начали тратить запасы газа из подземных хранилищ. Об сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газовый регулятор объединения.

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По информации агентства, речь идет о таких государствах, как Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша. Отмечается, что это происходит на фоне сезонного понижения температуры, которое официально открыло начало зимнего сезона в Европе.

По данным регулятора, уровень текущих запасов газа в подземных хранилищах составляет 95 процентов. Уточняется, что это около 102 миллиардов кубов активного газа.