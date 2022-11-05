Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил наибольшую выгоду от конфликта на Украине, рассказал в статье для The Wall Street Journal обозреватель Джаред Малсин.
По мнению эксперта, президент Турции превратился в одного из наиболее авторитетных региональных лидеров. В частности, ему удается сохранять баланс в отношениях с Россией и Украиной.
С одной стороны, Эрдоган наладил поставки оружия Киеву, с другой - поддерживает прямой диалог с главой России Владимиром Путиным, уточняет аналитик.
Нормальные отношения со сторонами конфликта позволили ему, пояснил Малсин, сохранить экспорт сельхозпродукции с Украины, приостановленный против ЧП в Севастополе.