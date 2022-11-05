Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил наибольшую выгоду от конфликта на Украине, рассказал в статье для The Wall Street Journal обозреватель Джаред Малсин.

По мнению эксперта, президент Турции превратился в одного из наиболее авторитетных региональных лидеров. В частности, ему удается сохранять баланс в отношениях с Россией и Украиной.

С одной стороны, Эрдоган наладил поставки оружия Киеву, с другой - поддерживает прямой диалог с главой России Владимиром Путиным, уточняет аналитик.