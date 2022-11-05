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28 минут назад

СМИ: Эрдоган больше всех выиграл от конфликта на Украине

Илья Родин

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил наибольшую выгоду от конфликта на Украине, рассказал в статье для The Wall Street Journal обозреватель Джаред Малсин.

По мнению эксперта, президент Турции превратился в одного из наиболее авторитетных региональных лидеров. В частности, ему удается сохранять баланс в отношениях с Россией и Украиной.

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С одной стороны, Эрдоган наладил поставки оружия Киеву, с другой - поддерживает прямой диалог с главой России Владимиром Путиным, уточняет аналитик.

Нормальные отношения со сторонами конфликта позволили ему, пояснил Малсин, сохранить экспорт сельхозпродукции с Украины, приостановленный против ЧП в Севастополе.

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