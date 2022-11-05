На Украине в честь Дня народного единства в России решили выпустить марку с намеком на повторение теракта на Крымском мосту, об этом сообщил глава «Укрпочты» Игорь Смилянский.

Почтовый оператор показал марку с названием «Крымским мост на бис». Ради пиара будущей марки организовали церемонию, а на баннерах название Крымского моста исправили на украинский манер.

На самой марке изображен разрушенный мост, ее обещали напечатать тиражом в 2 млн экземпляров. Глава организации Игорь Смилянский заявил, что выпуск почтовой марки приурочен к Дню народного единства в России.

«Хотим поздравить их так, как умеем только мы», – цитирует его издание «Царьград».

В Telegram-канале «Кремлевская прачка» задались вопросом, не являются ли «Укрпочта» и все ее отделения объектами критической инфраструктуры? Может, отправить ей «поздравительные герани» в ответ.

Напомним, в ФСБ России сообщили, что теракт организовал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Задержаны восемь соучастников подготовки теракта. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на паллетах.