Лукашенко: "К Володе Зеленскому относился как к ребенку"

«Вы видели мою позицию по Украине. Что я только там ни делал! И первым, кто против нас санкции ввел, был Киев - Володя Зеленский, к которому я как к своему ребенку относился. И то сделал, и это, и попросил Россию…», - сказал глава Белоруссии.