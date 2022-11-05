Лукашенко: "К Володе Зеленскому относился как к ребенку"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко «как к своему ребенку относился к Володе Зеленскому». В ответ тот ввел санкции против Минска «по команде США». Об этом Лукашенко заявил на встрече с сотрудниками Белорусской национальной биотехнологической корпорации, передает БЕЛТА.
«Вы видели мою позицию по Украине. Что я только там ни делал! И первым, кто против нас санкции ввел, был Киев - Володя Зеленский, к которому я как к своему ребенку относился. И то сделал, и это, и попросил Россию…», - сказал глава Белоруссии.
По его словам, Украина ввела санкции против Белоруссии, «потому что они несамостоятельные» и им «дали команду через поляков американцы».
«Небо закрыли для нас. Чего вы теперь ко мне обращаетесь и на меня обижаетесь? Мы выполняем свои союзнические договоренности с Россией», - сказал президент Беларуси.
Он подчеркнул, что не хочет отправлять на Украину белорусских военных, но предупредил, что киевские формирования «не должны ступить на нашу территорию с оружием».
«Пожалуйста, приезжайте, мы вас будем лечить, на руках носить, вы родные для нас. Но с оружием в руках - мало не покажется», - добавил Лукашенко.
Ранее стало известно о провокации, устроенной украинским БТР-80 с вооруженными людьми на границе с Белоруссией.