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48 минут назад

Лукашенко: "К Володе Зеленскому относился как к ребенку"

Майк Габриелян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко «как к своему ребенку относился к Володе Зеленскому». В ответ тот ввел санкции против Минска «по команде США». Об этом Лукашенко заявил на встрече с сотрудниками Белорусской национальной биотехнологической корпорации, передает БЕЛТА.

«Вы видели мою позицию по Украине. Что я только там ни делал! И первым, кто против нас санкции ввел, был Киев - Володя Зеленский, к которому я как к своему ребенку относился. И то сделал, и это, и попросил Россию…», - сказал глава Белоруссии.

По его словам, Украина ввела санкции против Белоруссии, «потому что они несамостоятельные» и им «дали команду через поляков американцы».

«Небо закрыли для нас. Чего вы теперь ко мне обращаетесь и на меня обижаетесь? Мы выполняем свои союзнические договоренности с Россией», - сказал президент Беларуси.

Он подчеркнул, что не хочет отправлять на Украину белорусских военных, но предупредил, что киевские формирования «не должны ступить на нашу территорию с оружием».

«Пожалуйста, приезжайте, мы вас будем лечить, на руках носить, вы родные для нас. Но с оружием в руках - мало не покажется», - добавил Лукашенко.

Ранее стало известно о провокации, устроенной украинским БТР-80 с вооруженными людьми на границе с Белоруссией.

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