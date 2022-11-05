Порошенко высказался против участия Путина в саммите G20

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал лидеров крупных держав отменить приглашение главы России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20). Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источники.
Отмечается, что мероприятие запланировано на 15-16 ноября 2022 года. Оно пройдет на индонезийском острове Бали.
В своем обращении Порошенко призвал лидеров G7 и G20 отозвать приглашение на саммит, направленное Владимиру Путину.
Он обосновал это тем, что лидеру государства, задействованного в военном конфликте, якобы не следует принимать участие в международных мероприятиях.
Напомним, что ранее глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что не поедет на саммит G20, если туда прибудет Владимир Путин.