Порошенко высказался против участия Путина в саммите G20

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал лидеров крупных держав отменить приглашение главы России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20). Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источники.

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Отмечается, что мероприятие запланировано на 15-16 ноября 2022 года. Оно пройдет на индонезийском острове Бали.

В своем обращении Порошенко призвал лидеров G7 и G20 отозвать приглашение на саммит, направленное Владимиру Путину.

Он обосновал это тем, что лидеру государства, задействованного в военном конфликте, якобы не следует принимать участие в международных мероприятиях.