Швеция согласилась на условие Эрдогана ради вступления в НАТО

Новое правительство Швеции дистанцируется от курдских ополченцев YPG, чтобы заручиться согласием Турции на вступление в НАТО. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстром, передает Reuters.

По словам министра, в Стокгольме пришли к выводу, что «существует слишком тесная связь между YPG, PYD и Рабочей парией Курдистана». Это вредит отношениям Швеции с Турцией.

«Наша основная цель — членство Швеции в НАТО, — заявил глава МИД.

Шведские власти отказались от поддержки курдских ополченцев всего за несколько дней до визита премьер-министр Ульфа Кристерссона в Анкару. Он попытается убедить президента Турции Тайипа Эрдогана в том, что Швеция должна присоединиться к военному союзу.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в начале этого года.

YPG — отряды народной самообороны, вооружённые формирования Высшего курдского совета, участвующие в сирийском конфликте. С 2015 года составляют основу курдско-арабского оппозиционного альянса Сирийские демократические силы.

YPG и его политическая ветвь PYD считаются в Турции частью Рабочей партии Курдистана (РПК). Она рассматривается Анкарой как террористическая группа.

Швеция, наряду с США и другими странами НАТО, поддержала YPG в борьбе против Исламского государства. Однако Турция пообещала заблокировать заявку Швеции на вступление в НАТО, если она не прекратит поддерживать YPG.