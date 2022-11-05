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30 минут назад

Швеция согласилась на условие Эрдогана ради вступления в НАТО

Майк Габриелян

Новое правительство Швеции дистанцируется от курдских ополченцев YPG, чтобы заручиться согласием Турции на вступление в НАТО. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстром, передает Reuters.

По словам министра, в Стокгольме пришли к выводу, что «существует слишком тесная связь между YPG, PYD и Рабочей парией Курдистана». Это вредит отношениям Швеции с Турцией.

«Наша основная цель — членство Швеции в НАТО, — заявил глава МИД.

Шведские власти отказались от поддержки курдских ополченцев всего за несколько дней до визита премьер-министр Ульфа Кристерссона в Анкару. Он попытается убедить президента Турции Тайипа Эрдогана в том, что Швеция должна присоединиться к военному союзу.

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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в начале этого года.

YPG — отряды народной самообороны, вооружённые формирования Высшего курдского совета, участвующие в сирийском конфликте. С 2015 года составляют основу курдско-арабского оппозиционного альянса Сирийские демократические силы.

YPG и его политическая ветвь PYD считаются в Турции частью Рабочей партии Курдистана (РПК). Она рассматривается Анкарой как террористическая группа.

Швеция, наряду с США и другими странами НАТО, поддержала YPG в борьбе против Исламского государства. Однако Турция пообещала заблокировать заявку Швеции на вступление в НАТО, если она не прекратит поддерживать YPG.

Ранее Bloomberg предрек, что Турция «вряд ли» подпишет заявку Швеции на членство в НАТО до конца 2022 года.

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