Лукашенко рассказал, как угощал черной икрой Путина и Алиева

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Лукашенко уточнил, что под Минском находятся осетровые хозяйства, в них получают рыбу и черную икру. Он добавил, что по необходимости приобретает на фермах банки с продукцией и дарит их коллегам как сувениры.

Президент отметил, что подарил икру Владимиру Путину и Ильхаму Алиеву. Он пояснил, что российский коллега удивился тому, что в Белоруссии могут производить такой продукт.