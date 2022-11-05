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9 минут назад

Лукашенко рассказал, как угощал черной икрой Путина и Алиева

Илья Родин

Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что угощал белорусской черной икрой президента России Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева. Интервью с ним опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко рассказал, как угощал черной икрой Путина и Алиева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лукашенко уточнил, что под Минском находятся осетровые хозяйства, в них получают рыбу и черную икру. Он добавил, что по необходимости приобретает на фермах банки с продукцией и дарит их коллегам как сувениры.

Президент отметил, что подарил икру Владимиру Путину и Ильхаму Алиеву. Он пояснил, что российский коллега удивился тому, что в Белоруссии могут производить такой продукт.

Ранее Лукашенко сообщил о роли БелАЭС для экономики республики. Он заявил, что станция стала поистине спасением для страны.

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