Лукашенко рассказал, как угощал черной икрой Путина и Алиева

Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что угощал белорусской черной икрой президента России Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева. Интервью с ним опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко уточнил, что под Минском находятся осетровые хозяйства, в них получают рыбу и черную икру. Он добавил, что по необходимости приобретает на фермах банки с продукцией и дарит их коллегам как сувениры.
Президент отметил, что подарил икру Владимиру Путину и Ильхаму Алиеву. Он пояснил, что российский коллега удивился тому, что в Белоруссии могут производить такой продукт.
Ранее Лукашенко сообщил о роли БелАЭС для экономики республики. Он заявил, что станция стала поистине спасением для страны.