Путин напугал Макрона словами о ядерном ударе по Японии

Высказывание российского лидера Владимира Путина о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки напугало главу Франции Эммануэля Макрона, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По его словам, в разговоре с президентом Франции Путин заявил, что взрывы, спровоцировавшие капитуляцию Японии в 1945 году, продемонстрировали возможность победить без «атак на крупные города».

«Это звучало как очень тяжелый намек на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на востоке Украины, оставив при этом нетронутым Киев», — пишет издание.

Daily Mail не исключает, что Москва готова применить тактическое ядерное оружие на Украине для завершения конфликта.