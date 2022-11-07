Путин напугал Макрона словами о ядерном ударе по Японии

Слова президента России Владимира Путина о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки испугали президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Видео дня

По данным источника в дипломатических кругах, в разговоре с французским коллегой российский лидер заявил, что взрывы, спровоцировавшие капитуляцию Японии в 1945 году, продемонстрировали возможность победить без «атак на крупные города».

Как отмечают авторы материала, Москва готова применить тактическое ядерное оружие на Украине для завершения конфликта.

Реакция США

17 сентября президент США Джо Байден отметил, что Россия столкнется с последствиями, если применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине.

Байден отметил, что применение ядерного оружия «изменило бы облик войны, как ничто со времен Второй мировой».

Применение ядерного оружия

21 сентября президент Владимир Путин заявил о возможности России использовать ядерное оружия при угрозе территориальной целостности страны. Это не блеф, пояснил глава государства. При этом он отметил, что страна располагает различными средствами поражения.

По словам российского лидера, в ход пошел и ядерный шантаж. В данном случае речь идет не только о поощряемых западными странами обстрелах Запорожской АЭС, но и высказываниях ряда представителей ведущих государств НАТО о возможности применения против России ядерного оружия, добавил Путин.

Президент уточнил, что Россия также располагает различными средствами поражения, кроме того, по отдельным компонентам и более современными, чем у государств НАТО.

Заявление МИД России

2 ноября МИД России опубликовал заявление, в котором говорится, что Россия в своей политике руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны и несет особую ответственность как ядерная держава.

В МИД указали, что в современной сложной ситуации, сложившейся из-за «безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности», ключевым становится предотвращение военного противостояния ядерных государств.