Названа главная ошибка Запада по отношению к Путину

Европа может получить в своих границах «новый Афганистан» в том случае, если не изменит свою позицию по отношению к противостоянию на Украине и не вернется к дипломатическому пути решения конфликта, заявил экономист Джеффри Сакс. Об этом пишет телеканал RTP.

Эксперт подчеркнул, что европейские лидеры ранее были весьма успешными дипломатами. Он добавил, что в настоящее время ситуация изменилась кардинальным образом.

По его словам, главы европейских государств заняли проамериканскую позицию и твердят в один голос о том, что Европа должна победить президента России Владимира Путина, что переговоры с Москвой невозможны.

Этот подход крайне опасен для ЕС, так как он непосредственно граничит с Украиной, и и может значительно пострадать в случае дальнейшей эскалации конфликта, уточнил Сакс.

По его мнению, события на Украине пойдут по тому же сценарию, что и в Афганистане, в итоге от страны останутся одни руины. Он добавил, что Штаты «так любили Афганистан, что разрушили его. Это американский стиль».