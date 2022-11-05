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2 часа назад

Названа главная ошибка Запада по отношению к Путину

Илья Родин

Европа может получить в своих границах «новый Афганистан» в том случае, если не изменит свою позицию по отношению к противостоянию на Украине и не вернется к дипломатическому пути решения конфликта, заявил экономист Джеффри Сакс. Об этом пишет телеканал RTP.

Эксперт подчеркнул, что европейские лидеры ранее были весьма успешными дипломатами. Он добавил, что в настоящее время ситуация изменилась кардинальным образом.

Американский адмирал назвал конфликт на Украине «только разминкой»

По его словам, главы европейских государств заняли проамериканскую позицию и твердят в один голос о том, что Европа должна победить президента России Владимира Путина, что переговоры с Москвой невозможны.

Этот подход крайне опасен для ЕС, так как он непосредственно граничит с Украиной, и и может значительно пострадать в случае дальнейшей эскалации конфликта, уточнил Сакс.

По его мнению, события на Украине пойдут по тому же сценарию, что и в Афганистане, в итоге от страны останутся одни руины. Он добавил, что Штаты «так любили Афганистан, что разрушили его. Это американский стиль».

Дипломат Дэвид Ранделл рассказал ранее, что высказывания западных политиков о расширении НАТО на восток стали «самой красной» линией для Москвы.

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