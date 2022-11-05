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23 минуты назад

Байден отказал Великобритании в заключении всеобъемлющего торгового соглашения

Российская Газета

Торговая сделка между Великобританией и США, которая когда-то приветствовалась депутатами британского парламента как награда после Brexit, представляется теперь отдаленной перспективой. Администрация президента Джо Байдена, похоже, не желает добиваться прогресса до следующих президентских выборов.

Байден отказал Великобритании в ранее обещанной награде после Brexit
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Не считают приоритетом", - заявил источник, знакомый с темой, пишет газета Express.

По оценкам экспертов, всеобъемлющее торговое соглашение между Великобританией и США маловероятно, поскольку президент Байден приближается к концу своего первого срока.

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"Байден не склонен к соглашениям о свободной торговле. Он считает себя ирландцем по происхождению и полагает, что британское правительство создает серьезные проблемы в Северной Ирландии. В этой связи занимает противоположную линию по отношению к британцам", - считает научный сотрудник Британской обсерватории торговой политики Питер Холмс.

По его словам, трудно представить, что в Конгрессе есть группа большинства, которая поддастся на уговоры британского правительства. Кроме того, республиканцы, поддерживающие бывшего президента Дональда Трампа, занимают протекционистскую позицию в отношении торговли.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Парламент Великобритании,
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