Байден отказал Великобритании в ранее обещанной награде после Brexit

"Байден не склонен к соглашениям о свободной торговле. Он считает себя ирландцем по происхождению и полагает, что британское правительство создает серьезные проблемы в Северной Ирландии. В этой связи занимает противоположную линию по отношению к британцам", - считает научный сотрудник Британской обсерватории торговой политики Питер Холмс.