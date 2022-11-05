Байден отказал Великобритании в ранее обещанной награде после Brexit

Торговая сделка между Великобританией и США, которая когда-то приветствовалась депутатами британского парламента как награда после Brexit, представляется теперь отдаленной перспективой. Администрация президента Джо Байдена, похоже, не желает добиваться прогресса до следующих президентских выборов.
"Не считают приоритетом", - заявил источник, знакомый с темой, пишет газета Express.
По оценкам экспертов, всеобъемлющее торговое соглашение между Великобританией и США маловероятно, поскольку президент Байден приближается к концу своего первого срока.
"Байден не склонен к соглашениям о свободной торговле. Он считает себя ирландцем по происхождению и полагает, что британское правительство создает серьезные проблемы в Северной Ирландии. В этой связи занимает противоположную линию по отношению к британцам", - считает научный сотрудник Британской обсерватории торговой политики Питер Холмс.
По его словам, трудно представить, что в Конгрессе есть группа большинства, которая поддастся на уговоры британского правительства. Кроме того, республиканцы, поддерживающие бывшего президента Дональда Трампа, занимают протекционистскую позицию в отношении торговли.