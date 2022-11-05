Выступавший против сноса памятника Екатерине II мэр Одессы передумал

Мэр Одессы Геннадий Труханов поддержал идею снести памятник Екатерине II – основательнице города. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, жители города в специальном приложении «Социально активный гражданин» проголосовали за демонтаж памятника.

Убрать монумент призвали 3 914 человек (население Одессы – более 1 млн человек). Теперь предложение обсудит комиссия горсовета на ближайшем заседании.

Труханов заявил, что «лично он» будет голосовать за демонтаж памятника и перенос его в создаваемый «парк Имперского и Советского прошлого».

Ранее петиция с предложением убрать памятник императрице собрала более 25 тысяч подписей. Глава Одессы выступил против этого предложения, но после угроз «разобраться» с ним, изменил свое мнение.

На Украине считают, что после памятника Екатерине настанет черед и других монументов и символов, установленных в честь российских основателей города.

«После сноса памятника Екатерине в Одессе хуторские рогули, рулящие в стране, попросту обязаны снести памятник имперцу Дюку», - написал украинский диссидент Анатолий Шарий.

В последнее время памятник Екатерине II, по указу которой был основан город, часто оскверняют вандалы.