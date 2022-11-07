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1 час назад

В Киеве и семи областях Украины пропадет свет

Lenta.ruиещё 4

В Киеве и семи областях Украины пропадет свет в связи с плановыми отключениями электричества. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«С 6:00 и до конца суток будут активными графики плановых отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях», — говорится в заявлении.

Кроме того, уточняется, что экстренные аварийные отключения электроэнергии будут действовать в отдельных регионах, которые могут ввести облэнерго, если «дефицит будет больше, чем заложено в графике». Комания отметила, что украинская энергосеть до сих пор не может начать полноценную работу.

Зеленский: отключения света на Украине в четверг затронули 4,5 млн человек

Ранее киевская мэрия предупредила население о возможных экстренных отключениях электричества утром 7 ноября. Также президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области как тяжелую. По его словам, без электричества остаются свыше 4,5 миллиона человек. Он подчеркнул, что украинские власти готовятся к любым сценариям развития ситуации в энергетике.

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