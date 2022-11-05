В США призвали отобрать у России остров Врангеля

Обозреватель Томас Эммануэль Дэнс (Thomas Emanuel Dans) в статье для The Wall Street Journal высказал мнение, что США следует взять под свое управление остров Врангеля. Российская военная база нем, по его мнению, может стать угрозой Штатам.

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Автор статьи уточнил, что остров находится в восьми часовых поясах от Москвы. Он является домом для «некоторых из величайших природных чудес Земли».

По его мнению, Россия заняла остров в 1924 году, в то время, как он должен был якобы принадлежать США. Соответственно, Вашингтон должен вернуть территории, которые РФ удерживает на протяжении почти ста лет.

Обозреватель пояснил, что накануне американские летчики перехватили бомбардировщики РФ, «угрожавшие границам Аляски». Он полагает, что это произошло в рамках проецирования сил, где остров Врангеля играет стратегическую роль.