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13 минут назад

В США призвали отобрать у России остров Врангеля

Илья Родин

Обозреватель Томас Эммануэль Дэнс (Thomas Emanuel Dans) в статье для The Wall Street Journal высказал мнение, что США следует взять под свое управление остров Врангеля. Российская военная база нем, по его мнению, может стать угрозой Штатам.

В США призвали отобрать у России остров Врангеля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор статьи уточнил, что остров находится в восьми часовых поясах от Москвы. Он является домом для «некоторых из величайших природных чудес Земли».

По его мнению, Россия заняла остров в 1924 году, в то время, как он должен был якобы принадлежать США. Соответственно, Вашингтон должен вернуть территории, которые РФ удерживает на протяжении почти ста лет.

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Обозреватель пояснил, что накануне американские летчики перехватили бомбардировщики РФ, «угрожавшие границам Аляски». Он полагает, что это произошло в рамках проецирования сил, где остров Врангеля играет стратегическую роль.

Ранее Дэнс написал статью для издания The Hill. В ней он рассказал историю острова Беннета, который некогда тоже якобы принадлежал Штатам.

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