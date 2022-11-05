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16 минут назад

В Германии рассказали об унижении Шольца Си Цзиньпинем

Майк Габриелян

Председатель Китая Си Цзиньпин унизил канцлера Германии Олафа Шольца. Он не стал пожимать ему руку и отвел на встречу всего два часа. Об этом сообщает немецкое издание BZ – Die Stimme Berlins.

В Германии рассказали об унижении Шольца Си Цзиньпинем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Самолет канцлера был вынужден облетать Россию из-за санкций, введенных Москвой в отношении ЕС. В итоге Шольц летел на встречу 23 часа.

С канцлером в КНР прибыла большая делегация: 70 чиновников и бизнесменов. В частности, это были руководители крупнейших немецких компаний: Adidas, Bayer, BioNTech, BASF, BMW, Merk, Siemens, Volkswagen.

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Однако Шольцу на встречу с Си Цзиньпином выделили всего два часа.

Вдобавок председатель КНР не стал пожимать руку канцлеру, поэтому немец попал в неловкую ситуацию. Китайский лидер жестом пригласил Шольца за стол переговоров.

Это был первый визит Шольца в Китай в качестве канцлера. Переговоры в пятницу (4 ноября) в Большом зале народных собраний в Пекине были сосредоточены на двусторонних отношениях, кризисе на Украине, и напряженности вокруг Тайваня. Шольц стал первым главой западного правительства, который встретился с Си Цзиньпином после его переизбрания на пост лидера партии.

Визит проходил в соответствии со строгими мерами по борьбе с коронавирусом, поскольку Китай по-прежнему придерживается строгой стратегии нулевого распространения ковида.

Си Цзиньпин приветствовал канцлера без маски, но без рукопожатия. Во время переговоров они сидели за столом на значительном расстоянии.

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