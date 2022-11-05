Страны Прибалтики потребовали изолировать Россию от Европы

Страны Прибалтики намерены «изолировать Россию от европейского сообщества». Об этом говорится в резолюции Балтийской ассамблеи, сообщает RT со ссылкой на документ.

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Балтийская ассамблея – совещательный орган парламентов Латвии, Литвы и Эстонии – приняла резолюцию по итогам 41-й сессии.

«Балтийская ассамблея... подчеркивает огромную необходимость для балтийских государств в единстве в том, что касается поддержки Украины, изолирования Российской Федерации от европейского сообщества», - сказано в резолюции.

Представители Прибалтики поддержали создание "плана восстановления Украины". Финансировать работы, по их мнению, должна Россия.

Также в документе говорится об укреплении и расширении оборонного сотрудничества между прибалтийскими государствами и странами Северной Европы и Бенилюкса. Это, по мнению прибалтов, необходимо «для противостояния угрозам безопасности в сфере конвенциональных и кибервоенных действий».

Кроме того, подчеркивается «важность и необходимость перманентного присутствия США» в регионе.

Балтийская ассамблея была учреждена в 1991 году. Латвия, Эстония и Литва назначают делегации (от 12 до 16 депутатов) для участия в совещательном органе.