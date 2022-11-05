По всей Украине объявлена воздушная тревога

Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения.

По информации на портале, сирена звучит в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и городе Запорожье.