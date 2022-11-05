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24 минуты назад

По всей Украине объявлена воздушная тревога

Деловая газета "Взгляд"

Воздушная тревога объявлена утром в субботу, 5 ноября, на всей территории Украины, включая Киевскую область.

По всей Украине объявлена воздушная тревога
Фото: соцсетисоцсети

Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения.

По информации на портале, сирена звучит в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и городе Запорожье.

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Накануне воздушную тревогу объявляли в шести регионах Украины.

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