Спустя месяц после начала специальной военной операции на Украине был шанс на мирное урегулирование конфликта, но вмешательство президента США Джо Байдена и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона сорвали переговоры между Украиной и Россией. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Президент Украины Владимир Зеленский был готов рассмотреть требования России, но мирных переговоров между Украиной и Россией не произошло в результате вмешательства Байдена и Джонсона в деятельность украинских властей», — говорится в материале.

В итоге это привело к тому, что конфликт на Украине превратился в опосредованное противостояние России и Запада.