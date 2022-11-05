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10 минут назад

The Guardian: вмешательство Байдена и Джонсона сорвало мирные переговоры по Украине

Ura.Ru

Спустя месяц после начала специальной военной операции на Украине был шанс на мирное урегулирование конфликта, но вмешательство президента США Джо Байдена и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона сорвали переговоры между Украиной и Россией. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Вмешательство Байдена и Джонсона сорвало мирные переговоры по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Президент Украины Владимир Зеленский был готов рассмотреть требования России, но мирных переговоров между Украиной и Россией не произошло в результате вмешательства Байдена и Джонсона в деятельность украинских властей», — говорится в материале.

В итоге это привело к тому, что конфликт на Украине превратился в опосредованное противостояние России и Запада.

"Украине не достанется ни цента!"

Ранее сообщалось о том, что Таиланд готов предоставить площадку для переговоров между лидерами России и Украины. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что лучшим решением для Зеленского будет приехать на переговоры с Путиным и попросить у того прощения, передают «Дни.ру».

В мире,СВО,Евгений Пригожин,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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