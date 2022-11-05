Поддержка республиканцев в США выросла после обещаний не давать деньги Украине

Американцы начали поддерживать Республиканскую партию США после обещаний не выделять деньги Украине. Об этом сообщили на сайте общественных опросов FiveThirtyEight.

Организация разработала сто возможных сценариев результатов предстоящих выборов в Конгресс США, которые пройдут в стране 8 ноября. Построенная модель показала, что в 84 сценариях победу на выборах одерживают республиканцы.