Более тысячи спутников SpaceX отключились на Украине

Опасения Украины, что ее войска могут потерять доступ к важнейшему интернет-сервису Илона Маска Starlink, усилились на прошлой неделе после того, как 1300 военных спутниковых подразделений были отключены, согласно двум источникам CNN, знакомым с этим вопросом. Отключение началось 24 октября и было описано собеседником телеканала как "огромная проблема" для украинских вооруженных сил. По словам этого источника, терминалы были отключены из-за отсутствия финансирования.

Небольшие, простые в использовании спутниковые тарелки, изготовленные частной ракетной компанией Маска SpaceX, были повсеместно признаны передовым источником связи для украинских военных, позволяя им оставаться в сети даже при выводе из строя мобильных телефонов и интернет-сетей. Но в последнее время возникли опасения по поводу надежности SpaceX после того, как стало известно о проблемах с финансированием и перебоях в работе вблизи линии фронта.

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CNN впервые сообщила, что в сентябре SpaceX отправила письмо в Пентагон, в котором утверждалось, что она потратила почти 100 миллионов долларов на финансирование Starlink на Украине и что больше не может продолжать это делать. В письме содержится просьба к министерству обороны взять на себя большую часть финансирования украинских вооруженных сил, которое, по его расчетам, будет составлять десятки миллионов долларов в месяц. Через несколько дней Маск, похоже, изменил курс, заявив, что SpaceX отозвала запрос. "Черт с ним, - написал Маск в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), - мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины".

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны, переговоры между SpaceX и министерством обороны продолжаются, несмотря на заявление Маска о том, что SpaceX отозвала свой запрос.

"Переговоры идут очень активно. Все в нашем здании знают, что мы собираемся им заплатить", - сказал высокопоставленный чиновник Пентагона CNN, добавив, что департамент стремится иметь письменные обязательства, "потому что мы беспокоимся, что Маск передумает".