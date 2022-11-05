В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
21 минуту назад

CNN: 1300 спутников SpaceX отключились на Украине из-за проблем с финансированием

Российская Газета

Опасения Украины, что ее войска могут потерять доступ к важнейшему интернет-сервису Илона Маска Starlink, усилились на прошлой неделе после того, как 1300 военных спутниковых подразделений были отключены, согласно двум источникам CNN, знакомым с этим вопросом. Отключение началось 24 октября и было описано собеседником телеканала как "огромная проблема" для украинских вооруженных сил. По словам этого источника, терминалы были отключены из-за отсутствия финансирования.

Более тысячи спутников SpaceX отключились на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Небольшие, простые в использовании спутниковые тарелки, изготовленные частной ракетной компанией Маска SpaceX, были повсеместно признаны передовым источником связи для украинских военных, позволяя им оставаться в сети даже при выводе из строя мобильных телефонов и интернет-сетей. Но в последнее время возникли опасения по поводу надежности SpaceX после того, как стало известно о проблемах с финансированием и перебоях в работе вблизи линии фронта.

Видео дня

Рассекречены совместные планы британской разведки и СБУ

CNN впервые сообщила, что в сентябре SpaceX отправила письмо в Пентагон, в котором утверждалось, что она потратила почти 100 миллионов долларов на финансирование Starlink на Украине и что больше не может продолжать это делать. В письме содержится просьба к министерству обороны взять на себя большую часть финансирования украинских вооруженных сил, которое, по его расчетам, будет составлять десятки миллионов долларов в месяц. Через несколько дней Маск, похоже, изменил курс, заявив, что SpaceX отозвала запрос. "Черт с ним, - написал Маск в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), - мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины".

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны, переговоры между SpaceX и министерством обороны продолжаются, несмотря на заявление Маска о том, что SpaceX отозвала свой запрос.

"Переговоры идут очень активно. Все в нашем здании знают, что мы собираемся им заплатить", - сказал высокопоставленный чиновник Пентагона CNN, добавив, что департамент стремится иметь письменные обязательства, "потому что мы беспокоимся, что Маск передумает".

В среду Маск присутствовал на церемонии для космических сил США, на которой также находились министр обороны Ллойд Остин и генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов. Ни Маск, ни SpaceX не ответили на запрос о комментариях.

В мире,Ллойд Остин,Марк Милли,Объединенный комитет начальников штабов армии США,SpaceX,Правительство Украины,СБУ,Пентагон,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители