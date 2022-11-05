Раскрыта хронология приближения мира к ядерной войне

Интернет-издание Mash Paradox при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») опубликовало аудиодраму, посвященную событиям октября 1962 года, когда мир был ближе всего к ядерной войне.

«Мир был ближе всего к ядерной войне, когда оказавшийся в центре противостояния СССР и США, остров Куба едва не стал для всех точкой невозврата. Это хронология катастрофы, которой удалось избежать», — говорится в описании проекта.

Ролик целиком состоит из слов мировых лидеров и известных личностей того времени, которые принимали непосредственное участие в конфликте 1962 года. Аудиодрама состоит из разговоров Джона и Роберта Кеннеди, Никиты Хрущева, Фиделя Кастро, Родиона Малиновского, и других участников тех событий.

События охватывают октябрь 1962 года, когда президент США Джон Кеннеди получил телеграмму от первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Он сообщил американской стороне о том, что власти СССР однозначно не намерены пребывать в бездействии, видя все «пиратские действия» судов США в море. Хрущев обратил внимание на то, что советское правительство вынуждено будет принять «необходимые адекватные меры».