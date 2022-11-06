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1 час назад

Военкор Альшаева: ВСУ могут втянуть Беларусь в конфликт РФ и Украины

Ura.Ruиещё 8

ВСУ могут спровоцировать участие Беларуси в конфликте между Россией и Украиной. Таким мнением поделилась военный корреспондент Ирина Альшаева.

Военный эксперт: ВСУ могут втянуть Беларусь в конфликт РФ и Украины
Фото: ТАССТАСС

«В перспективе имеет место вынужденное вовлечение Беларуси в российскую спецоперацию на Украине — вовсе не латентное», — сказала Альшаева в интервью «Ридусу».

По ее мнению, ВСУ могут устроить провокацию в адрес республики, «выманивая» вооруженный ответ.

«Ответ — и Беларусь автоматически становится участником военных действий», — объяснила военный корреспондент.

Она также отметила, что без союзника в виде России республику ждет «какая угодно, только не мирная судьба».

О том, что Беларусь может быть втянута в конфликт на Украине писал и The National Interest. Ранее президент республики Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь участвует в нем тем, что «лечит россиян и украинцев». Россия и Беларусь также развернули совместную группировку войск на западных рубежах Союзного государства, сообщает «Взгляд». Лукашенко пояснил, что это сделано для того, чтобы «[Западом] не был нанесен через Беларусь удар в спину российским войскам».

В мире,Александр Лукашенко,
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