Военный эксперт: ВСУ могут втянуть Беларусь в конфликт РФ и Украины

О том, что Беларусь может быть втянута в конфликт на Украине писал и The National Interest. Ранее президент республики Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь участвует в нем тем, что «лечит россиян и украинцев». Россия и Беларусь также развернули совместную группировку войск на западных рубежах Союзного государства, сообщает «Взгляд». Лукашенко пояснил, что это сделано для того, чтобы «[Западом] не был нанесен через Беларусь удар в спину российским войскам».