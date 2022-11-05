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31 минуту назад

Адмирал ВМС призвал США готовиться к столкновению с более опасным противником, чем Россия

Ura.Ru

Конфликт на Украине является всего лишь «разогревом» для США, так как наращивание Китаем своего ядерного арсенала грозит Вашингтону потерей преимущества в этом компоненте. Об этом сообщил командующий Стратегическим командованием США адмирал ВМС Чарльз А. Ричард.

США призвали готовиться к столкновению с более опасным противником, чем РФ
Фото: ТАССТАСС

«Кризис в Украине, в котором мы сейчас находимся, — это всего лишь разминка», — цитирует Ричарда британская газета Daily Mail. Он добавил, что Китай разрабатывает ядерное оружие гораздо быстрее, чем это делает США. Поэтому сейчас перед Вашингтоном стоит острая задача увеличения своего оборонного потенциала. «В противном случае Китай нас просто превзойдет, а Россия в ближайшее время никуда не денется». — заключил Ричард.

Ранее в США выразили надежду, что России и Китаю удастся прекратить ядерную программу Северной Кореи. При этом Вашингтон принял решение разместить шесть межконтинентальных стратегических бомбардировщиков B-52, способных нести ядерные заряды, на территории Австралии для сдерживания Китая, передает Пятый канал. В США напомнили своим властям, что ранее они неоднократно прибегали к шантажу других стран при помощи ядерного оружия, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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