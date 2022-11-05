США призвали готовиться к столкновению с более опасным противником, чем РФ

«Кризис в Украине, в котором мы сейчас находимся, — это всего лишь разминка», — цитирует Ричарда британская газета Daily Mail. Он добавил, что Китай разрабатывает ядерное оружие гораздо быстрее, чем это делает США. Поэтому сейчас перед Вашингтоном стоит острая задача увеличения своего оборонного потенциала. «В противном случае Китай нас просто превзойдет, а Россия в ближайшее время никуда не денется». — заключил Ричард.