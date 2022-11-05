В США разоблачили «теневое правительство», которое правит Америкой

США на самом деле руководит миллиардер Джордж Сорос, так как действия президента Джо Байдена не соответствуют его умственным способностям и направлены на разрушение страны. К такому выводу пришел обозреватель American Thinker Брайан Каменкер, передает РИА Новости.
Автор пишет, что Байден постоянно забывает имена, должности и даже целые события и явно страдает «слабоумием», поэтому он никак не мог самостоятельно подписать такое количество «радикальных указов». Каменкер считает, что политика лидера США привела к энергетическому и миграционному кризису, разрушительной инфляции и терроризированию граждан.
«Все указывает на причастность к этому сети организаций Сороса», — уверен автор. Он пояснил, что люди в этих организациях опытны, умны и ненавидят США. У них есть богатство и влияние, поэтому они вполне способны все это организовать.
Каменкер полагает, что лишь благодаря скоординированным усилиям подчиненных и союзников Джорджа Сороса, которые подорвали избирательный процесс в Соединенных Штатах, Байден смог стать президентом. К делу причастны самые влиятельные политические организации, корпорации и миллиарды долларов, говорится в статье.
«Мы все пассажиры поезда, который мчится в ад», — считает Каменкер. Он заключил, что если все продолжится в таком же духе, то пути назад уже не будет.