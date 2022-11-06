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48 минут назад

Британский премьер указал на важность отказа от ископаемого топлива

Lenta.ruиещё 2

Британский премьер Риши Сунак заявил, что конфликт на Украине подтвердил важность отказа от ископаемых видов топлива и счел, что необходимо переходить на возобновляемые источники энергии. Об этом говорится в выдержках из его речи, с которой он должен выступить на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Шарм-эш-Шейхе 7 ноября, передает ТАСС.

Сунак указал на важность отказа от ископаемого топлива
Фото: lenta.rulenta.ru

По словам Сунака, борьба с климатическими изменениями верна не только с точки зрения морали, а жизненно важна для процветания и безопасности.

«Нам нужно двигаться дальше и быстрее в переходе к возобновляемой энергетике, и я позабочусь о том, чтобы Великобритания находилась в авангарде этого мирового движения в качестве сверхдержавы в области чистой энергии», — говорится в его выступлении.

Ранее Сунак заявил, что власти Великобритании не могут решить все проблемы граждан, как не может ни одно государство. Он добавил, что его основная задача и приоритет — борьба с инфляцией.

Король Великобритании Карл III назначил Сунака премьером страны 25 октября. Он оказался первым в истории страны премьер-министром индийского происхождения, а также самым молодым государственным деятелем на такой высокой должности (не считая Уильяма Питта младшего, возглавившего кабинет министров в 1783 году в возрасте 24 лет) — Сунак стал премьером в 42 года.

В мире,Риши Сунак,ООН,
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