Сунак указал на важность отказа от ископаемого топлива

Британский премьер Риши Сунак заявил, что конфликт на Украине подтвердил важность отказа от ископаемых видов топлива и счел, что необходимо переходить на возобновляемые источники энергии. Об этом говорится в выдержках из его речи, с которой он должен выступить на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Шарм-эш-Шейхе 7 ноября, передает ТАСС.

Фото: lenta.ru lenta.ru

По словам Сунака, борьба с климатическими изменениями верна не только с точки зрения морали, а жизненно важна для процветания и безопасности.

«Нам нужно двигаться дальше и быстрее в переходе к возобновляемой энергетике, и я позабочусь о том, чтобы Великобритания находилась в авангарде этого мирового движения в качестве сверхдержавы в области чистой энергии», — говорится в его выступлении.

Ранее Сунак заявил, что власти Великобритании не могут решить все проблемы граждан, как не может ни одно государство. Он добавил, что его основная задача и приоритет — борьба с инфляцией.