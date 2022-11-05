AP: власти Венесуэлы анонсировали возобновление переговоров с оппозицией

Власти Венесуэлы анонсировали возобновление переговоров с оппозицией, сообщает Associated Press со ссылкой на источники в правительстве страны и оппозиции. Уточняется, что встреча делегаций двух сторон намечена на середину ноября и должна пройти в мексиканской столице - Мехико. Главной темой станет гуманитарная помощь, которую Венесуэле поставляют из-за рубежа, а также приближающиеся выборы 2024 года. По данным Associated Press, Каракас пока не назначил своих представителей для переговоров.