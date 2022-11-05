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1 час назад

AP: власти Венесуэлы анонсировали возобновление переговоров с оппозицией

Газета.Ruиещё 1

Власти Венесуэлы анонсировали возобновление переговоров с оппозицией, сообщает Associated Press со ссылкой на источники в правительстве страны и оппозиции. Уточняется, что встреча делегаций двух сторон намечена на середину ноября и должна пройти в мексиканской столице - Мехико. Главной темой станет гуманитарная помощь, которую Венесуэле поставляют из-за рубежа, а также приближающиеся выборы 2024 года. По данным Associated Press, Каракас пока не назначил своих представителей для переговоров.

AP: власти Венесуэлы анонсировали возобновление переговоров с оппозицией
Фото: Ivan Alvarado/ReutersIvan Alvarado/Reuters

Ранее американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Марко Рубио обвинили президента Соединенных Штатов Джо Байдена в придании "опасной легитимности" президенту Венесуэлы Мадуро. Как отмечается, сенаторы раскритиковали Белый дом за освобождение нескольких заключенных, отбывающих срок в федеральной тюрьме США за контрабанду наркотиков и якобы связанных с семьей Мадуро. С точки зрения Круза и Рубио, этот шаг нанес вред позициям США.

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