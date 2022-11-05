Политика с украинскими корнями назвали способной заменить Столтенберга

Представители стран НАТО активно обсуждают кандидатуру преемника генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, США отдают предпочтение вице-премьеру и главе Минфина Канады Христе Фриланд, имеющей украинские корни. Об этом в пятницу написала газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По словам собеседников издания, среди союзников по НАТО уже началась борьба по вопросу о том, кто займет пост руководителя альянса после Столтенберга, полномочия которого истекают осенью 2023 года. Они указали, что пока говорить о том, кто именно возглавит НАТО, рано, поскольку некоторые кандидатуры другие члены альянса в итоге могут не одобрить.

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Тем не менее Вашингтон считает главным кандидатом канадского вице-премьера Христю Фриланд, которая ранее была министром иностранных дел страны. Как пишет издание, у Фриланд много преимуществ: она владеет несколькими иностранными языками, включая русский и украинский, умеет проводить пресс-конференции и публичные выступления и руководила "сложными ведомствами". Кроме того, Фриланд в случае успеха станет первой женщиной и первым гражданином Канады, возглавившим НАТО.

США своего кандидата на пост генсека НАТО не предлагают, поскольку именно американский генерал руководит войсками альянса в Европе. Между тем, по данным издания, в самом Евросоюзе выбирают будущего руководителя альянса среди политиков-женщин. "Сильными претендентами" на пост генсека НАТО газета называет премьер-министра Эстонии Каю Каллас, президента Словакии Зузану Чапутову и бывшего президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович. От Британии, которая вышла из ЕС, кандидатом на руководящий пост в альянсе может стать глава Минобороны Бен Уоллес.