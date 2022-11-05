Риши Сунак пообещал восстановить доверие к британскому правительству

"Я полностью признаю, что в последние недели и месяцы доверие [к правительству] было подорвано. Я также понимаю, что доверие - это не нечто самой собой разумеющееся, его нужно заслужить. Моя задача - восстановить доверие людей, и этим я намерен заниматься", - сказал он. Сунак заявил, что будет честен с британцами, будет принимать сложные, но справедливые решения и сосредоточится на тех вопросах, которые имеют наибольшее значение для жителей страны, столкнувшихся с наиболее сильным падением уровня жизни за последние полвека.