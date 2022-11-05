Пентагон создал штаб в ФРГ для контроля над поставками оружия Киеву

США создадут в Германии штаб по вопросами безопасности, который займется контролем над поставками военной помощи Украине в долгосрочной перспективе. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает ТАСС.
По ее словам, в Германии появится Группа помощи Украине в сфере безопасности под названием SAG-U, чьей задачей станет координация усилий Европейского союза по поддержке Киева под руководством Европейского командования вооруженных сил. Сингх добавила, что сегодня поддержка Украины со стороны Европы достигла исторического уровня, и его необходимо поддерживать.
Как говорится в сообщении, SAG-U — не новая миссия, но более оптимизированный способ помогать Украине, продолжение уже начатой работы. Группа стала логичным нововведением, которое усилит эффективность работ по поддержке Киева в краткосрочной и в долгосрочной перспективе
Газета The New York Times пишет, что SAG-U займется контролем процесса обучения и оснащения украинских военнослужащих со стороны США и союзников. В новой структуре будут работать около 300 человек. Некоторые высокопоставленные лица США считают, что подобное решение Пентагона свидетельствует об ожидании угроз со стороны РФ для Украины и ее соседей, которая будет сохраняться в течение многих лет.