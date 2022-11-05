Пентагон создал штаб в ФРГ для контроля над поставками оружия Киеву

США создадут в Германии штаб по вопросами безопасности, который займется контролем над поставками военной помощи Украине в долгосрочной перспективе. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает ТАСС.

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По ее словам, в Германии появится Группа помощи Украине в сфере безопасности под названием SAG-U, чьей задачей станет координация усилий Европейского союза по поддержке Киева под руководством Европейского командования вооруженных сил. Сингх добавила, что сегодня поддержка Украины со стороны Европы достигла исторического уровня, и его необходимо поддерживать.

Как говорится в сообщении, SAG-U — не новая миссия, но более оптимизированный способ помогать Украине, продолжение уже начатой работы. Группа стала логичным нововведением, которое усилит эффективность работ по поддержке Киева в краткосрочной и в долгосрочной перспективе