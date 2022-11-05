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58 минут назад

Таиланд предложил Москве и Киеву площадку для мирных переговоров

Газета.Ruиещё 1

Посол королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават заявил, что его страна готова предоставить Москве и Киеву площадку для мирных переговоров, сообщает ТАСС.

Таиланд предложил Москве и Киеву площадку для мирных переговоров
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Мы готовы предоставить площадки для всех сторон конфликта, если они готовы к прямому диалогу для нахождения мирного решения украинского кризиса", - заявил Вонгсинсават.

Дипломат напомнил, что Камбоджа, Индонезия и Таиланд в совместном заявлении в мае 2022 года предложили всем партнерам сотрудничество в поддержании мира и стабильности в региональных и глобальных усилиях. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил важную роль Евросоюза в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

По его словам, Германии нужно стремиться к формированию сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма по обеспечению безопасности в Европе и не допустить негативного влияния сложной ситуации в мире на трансграничные поставки энергоносителей и продовольствия.

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