Таиланд предложил Москве и Киеву площадку для мирных переговоров

Посол королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават заявил, что его страна готова предоставить Москве и Киеву площадку для мирных переговоров, сообщает ТАСС.

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"Мы готовы предоставить площадки для всех сторон конфликта, если они готовы к прямому диалогу для нахождения мирного решения украинского кризиса", - заявил Вонгсинсават.

Дипломат напомнил, что Камбоджа, Индонезия и Таиланд в совместном заявлении в мае 2022 года предложили всем партнерам сотрудничество в поддержании мира и стабильности в региональных и глобальных усилиях. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил важную роль Евросоюза в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.