«Наши люди ударили Америку по лицу»

Иранский народ победил США и Америка скоро умрет. С таким заявлением выступил духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи.

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«Наши люди ударили ее (Америку — прим. ред.) по лицу в полном смысле этого слова. Наш народ победил их», — сообщает издание Breitbart со ссылкой на иранского лидера.

Али Хаменеи добавил, что скоро Америка перестанет играть важную роль и она умрет. «Смерть для Америки произойдет. Некоторые люди говорят: „Распевая смерть Америке, вы навлекаете на себя враждебность Америки“. Я говорю, что это неправда», — отметил лидер Ирана.

Ранее США угрожали ввести новые санкции против Ирана за помощь России. Байден сделал заявление, что США скоро «освободят Иран» либо он «освободит сам себя». В Иране на это заявление ответили, что государство не станет «дойной коровой» для Вашингтона.