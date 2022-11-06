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49 минут назад

В четырех областях Украины звучит воздушная тревога

Свободная прессаиещё 1

Стало известно, что на Украине объявили воздушную тревогу сразу в четырех регионах. Речь о Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях. Также тревога звучит на подконтрольных Киеву участках ДНР и Запорожской области.

В четырех областях Украины звучит воздушная тревога
Фото: ТАССТАСС

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что на брифинге 5 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, каких новых успехов российская армия добилась в ходе специальной военной операции на Украине.

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Также сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после того, как они были переданы украинской стороне и направлены в Донбасс.

В мире,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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