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12 минут назад

В США назвали плату за час содержания Украины

Lenta.ruиещё 1

США выделяют Украине порядка 2,5 миллиона долларов в час. Такую плату назвал американский генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог в интервью Fox News.

В США назвали плату за час содержания Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что США оказали экономическую, гуманитарную и военную помощь на 18 миллиардов долларов. «Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчетности», — подчеркнул Келлог.

Экс-советник Трампа также сослался на данные Кильского института мировой экономики, согласно которому США выделяют Украине вдвое больше денег, чем все европейские страны вместе взятые.

«Необходимо объяснить американцам, почему мы это делаем, почему мы на Украине, должны ли мы там быть и каков желаемый исход событий», — заключил он.

Ранее США объявили о выделении военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Уточняется, что в новый пакет помощи войдут 250 БТР M1117, 40 бронекатеров, а также 1,1 тысячи дронов Phoenix Ghost и системы ПВО Hawk. Также Киев получит 45 советских танков Т-72, которые были модернизированы США совместно с Нидерландами и Чехией.

В мире,Дональд Трамп,
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