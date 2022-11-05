Европейская страна заявила о росте поддержки российской позиции на Украине

Жители Словакии все чаще поддерживают российскую позицию по Украине. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на главу центра по борьбе с гибридными угрозами при МВД европейской страны Даниэля Мило.

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По словам Мило, в начале спецоперации России на Украине количество «пророссийских» и «проукраинских» сообщений было примерно одинаковым.

По его словам, с течением времени в соцсетях все больше появлялись пророссийские сообщения. По мнению Мило, это стало результатом «кампании по дезинформации».