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24 минуты назад

Европейская страна заявила о росте поддержки российской позиции на Украине

Lenta.ru

Жители Словакии все чаще поддерживают российскую позицию по Украине. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на главу центра по борьбе с гибридными угрозами при МВД европейской страны Даниэля Мило.

Европейская страна заявила о росте поддержки российской позиции на Украине
Фото: ТАССТАСС

По словам Мило, в начале спецоперации России на Украине количество «пророссийских» и «проукраинских» сообщений было примерно одинаковым.

По его словам, с течением времени в соцсетях все больше появлялись пророссийские сообщения. По мнению Мило, это стало результатом «кампании по дезинформации».

Ранее в Милане прошла манифестация против НАТО, американского империализма, в поддержку России и за освобождение Донбасса. Как рассказал организатор мероприятия, активист, основатель политического образования «Единая Италия» Амедео Авондет, в акции приняли участие около тысячи человек. Из-за того, что пришло большое количество участников, пришлось перенести место встречи, уточнил он.

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