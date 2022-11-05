Китай призвал США прекратить конфронтацию на Корейском полуострове

США следует немедленно прекратить делать шаги, которые ведут к эскалации ситуации и росту конфронтации на Корейском полуострове. Такое заявление сделал постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, передает ТАСС со ссылкой на его выступление на заседании Совета Безопасности организации.

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По его словам, КНР продолжает наблюдать за развитием ситуации на Корейском полуострове. Руководство страны обеспокоено ростом напряженности в этом районе, международная ситуация остается нестабильной. Дипломат выразил надежду на то, что стороны конфликта будут действовать осторожно и сохранять сдержанность, чтобы не повысить напряженность.