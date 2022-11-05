Китай призвал США прекратить конфронтацию на Корейском полуострове

США следует немедленно прекратить делать шаги, которые ведут к эскалации ситуации и росту конфронтации на Корейском полуострове. Такое заявление сделал постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, передает ТАСС со ссылкой на его выступление на заседании Совета Безопасности организации.
По его словам, КНР продолжает наблюдать за развитием ситуации на Корейском полуострове. Руководство страны обеспокоено ростом напряженности в этом районе, международная ситуация остается нестабильной. Дипломат выразил надежду на то, что стороны конфликта будут действовать осторожно и сохранять сдержанность, чтобы не повысить напряженность.
Цзюнь также указал, что недавние запуски ракет Северной Кореей напрямую связаны со словами и действиями сторон конфликта. США и соответствующие страны вновь проводят широкомасштабные военные учения с участием сотен самолетов, подчеркнул он. В связи с этим КНР считает, что США необходимо перестроить свою стратегию и перестать способствовать росту напряженности и конфронтации на Корейском полуострове. Цзюнь уверен, что Соединенным Штатам следует проявить искренность и ответить на легитимную обеспокоенность КНДР для возобновления диалога.