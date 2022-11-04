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20 минут назад

В Евросоюзе назвали стратегическую цель в отношении России

Lenta.ru

Независимость Европейского союза (ЕС) от российских энергоресурсов является стратегической целью объединения, заявила генеральный директор Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен, пишет ТАСС.

В Евросоюзе назвали стратегическую цель в отношении России
Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.comPhilipp von Ditfurth / Globallookpress.com

В ходе выступления в Атлантическом совете в США она ответила на вопрос, может ли ЕС вернуться к российским энергоресурсам после завершения спецоперации на Украине. Она назвала основную задачу ЕС.

«Это наша стратегическая цель. Я думаю, что развитие событий подтвердило это направление», — подчеркнула она. Политик добавила, что в настоящее время газохранилища ЕС заполнены на 95 процентов.

Ранее Bloomberg писало, что в этом году синоптики прогнозируют относительно теплый ноябрь, так что энергетический кризис в Европе может ослабнуть из-за погоды.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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