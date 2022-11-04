В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
18 минут назад

Эрдоган снова выступил за переговоры России и Украины

Газета.Ru

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выступает за возобновление переговоров между Российской Федерацией и Украиной с целью скорейшего прекращения конфликта между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС.

Эрдоган снова выступил за переговоры России и Украины
Фото: Brendan McDermid/ReutersBrendan McDermid/Reuters

«Наш президент отметил на встрече [с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом], что считает необходимым возвращение за стол переговоров для скорейшего прекращения противостояния между Россией и Украиной и создания возможности для справедливого урегулирования конфликта», — говорится в заявлении администрации президента Турции.

Ранее Эрдоган заявил, что за последний месяц пять раз вел переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Президент Турции подчеркнул, что столько же раз разговаривал за этот промежуток времени и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители