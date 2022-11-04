Эрдоган снова выступил за переговоры России и Украины

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выступает за возобновление переговоров между Российской Федерацией и Украиной с целью скорейшего прекращения конфликта между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС.

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«Наш президент отметил на встрече [с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом], что считает необходимым возвращение за стол переговоров для скорейшего прекращения противостояния между Россией и Украиной и создания возможности для справедливого урегулирования конфликта», — говорится в заявлении администрации президента Турции.

Ранее Эрдоган заявил, что за последний месяц пять раз вел переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Президент Турции подчеркнул, что столько же раз разговаривал за этот промежуток времени и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.