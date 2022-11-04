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45 минут назад

В Пентагоне оценили готовность Китая вторгнуться на Тайвань

Lenta.ru

Замминистра обороны США Колин Каль, оценивая готовность Китая в ближайшие годы вторгнуться на Тайвань, выразил сомнения в том, что у Пекина имеются подобные планы, сообщает РИА Новости.

В Пентагоне оценили готовность Китая вторгнуться на Тайвань
Фото: Dado Ruvic / ReutersDado Ruvic / Reuters

«Я не думаю, что в ближайшее время Китай планирует совершить вторжение на Тайвань. Не думаю, что в ближайшие пару лет существует вероятность, что они вторгнутся», — заявил представитель ПентПентагона.

Он считает, что действия Китая в ближайшей перспективе будут направлены на усиление давления на островное государство, целью чего является установление «новых норм» вокруг Тайваня.

Ранее официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй рассказал, что страна продолжает подготовку на случай войны и выступает против независимости Тайваня. Он напомнил о том, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, отметив, что Пекин не допустит никакого внешнего вмешательства.

В мире,Пентагон,
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