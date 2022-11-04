В Пентагоне оценили готовность Китая вторгнуться на Тайвань

Замминистра обороны США Колин Каль, оценивая готовность Китая в ближайшие годы вторгнуться на Тайвань, выразил сомнения в том, что у Пекина имеются подобные планы, сообщает РИА Новости.

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«Я не думаю, что в ближайшее время Китай планирует совершить вторжение на Тайвань. Не думаю, что в ближайшие пару лет существует вероятность, что они вторгнутся», — заявил представитель ПентПентагона.

Он считает, что действия Китая в ближайшей перспективе будут направлены на усиление давления на островное государство, целью чего является установление «новых норм» вокруг Тайваня.