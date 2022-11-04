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48 минут назад

Стало известно о тайной встрече советника Байдена Салливана с Зеленским в Киеве

Деловая газета "Взгляд"

Советник американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан посетил украинскую столицу в пятницу, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают СМИ.

Стало известно о тайной встрече Салливана с Зеленским в Киеве
Фото: TwitterTwitter

Салливан в ходе необъявленного визита встретился с Зеленским и с главой его офиса Андреем Ермаком, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Пентагон объявил о новой военной помощи Украине

В ходе визита якобы обсуждались подробности нового пакета военной помощи Киеву. Зеленский во время переговоров призывал к поставкам дополнительных систем противовоздушной обороны.

Ранее в пятницу Пентагон объявил о передаче Киеву очередного пакета военной помощи на 400 млн долларов. В него входят 45 модернизированных советских танков Т-72 и сотни бронетранспортеров.

В мире,Джейк Салливан,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Пентагон,
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