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25 минут назад

В США рассказали о работе над возвращением Грайнер и Уилана

Lenta.ru

Американские власти прилагают активные усилия по возвращению на родину осужденных в России граждан США Бриттни Грайнер (за контрабанду и хранение наркотиков) и Пола Уилана (за шпионаж), рассказал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

В США рассказали о работе над возвращением Грайнер и Уилана
Фото: Enrico Calderoni / Globallookpress.comEnrico Calderoni / Globallookpress.com

По его словам, Вашингтон работает над тем, чтобы вернуть в США «незаконно задержанных или взятых в заложники американцев».

«Мы по-прежнему очень усердно работаем над тем, чтобы попытаться вернуть Бриттни и Пола домой», — подчеркнул представитель Белого дома. Кирби не стал уточнять, обсуждают ли в США возвращение бывшего сотрудника своего посольства в Москве Марка Фогеля, осужденного в РФ на 14 лет колонии за контрабанду наркотиков.

В четверг, 3 ноября, сотрудники посольства США посетили американскую баскетболистку Бритни Грайнер в российской тюрьме.

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