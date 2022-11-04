В США рассказали о работе над возвращением Грайнер и Уилана

«Мы по-прежнему очень усердно работаем над тем, чтобы попытаться вернуть Бриттни и Пола домой», — подчеркнул представитель Белого дома. Кирби не стал уточнять, обсуждают ли в США возвращение бывшего сотрудника своего посольства в Москве Марка Фогеля, осужденного в РФ на 14 лет колонии за контрабанду наркотиков.