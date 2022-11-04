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1 час назад

Судно с продовольствием покинуло украинский порт

Деловая газета "Взгляд"

Украинский порт Черноморск покинуло судно с продовольствием, сообщило представительство ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

Судно с продовольствием покинуло украинский порт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Одно судно Mavka вышло из украинского порта Черноморск с грузом 12,5 тыс. тонн подсолнечного масла, который будет доставлен в Румынию в рамках черноморской инициативы», – цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что в портах Украины остаются два судна, которые должны отправиться в Стамбул в скором времени. Инспекцию в турецких водах прошли еще четыре судна, они направятся в порты Украины.

Ранее в четверг первые шесть судов с сельхозпродукцией вышли из портов Украины после возобновления зерновой сделки.

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