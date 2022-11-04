Судно с продовольствием покинуло украинский порт

«Одно судно Mavka вышло из украинского порта Черноморск с грузом 12,5 тыс. тонн подсолнечного масла, который будет доставлен в Румынию в рамках черноморской инициативы», – цитирует сообщение ТАСС .

Отмечается, что в портах Украины остаются два судна, которые должны отправиться в Стамбул в скором времени. Инспекцию в турецких водах прошли еще четыре судна, они направятся в порты Украины.