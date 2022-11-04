Судно с продовольствием покинуло украинский порт

Украинский порт Черноморск покинуло судно с продовольствием, сообщило представительство ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.
«Одно судно Mavka вышло из украинского порта Черноморск с грузом 12,5 тыс. тонн подсолнечного масла, который будет доставлен в Румынию в рамках черноморской инициативы», – цитирует сообщение ТАСС.
Отмечается, что в портах Украины остаются два судна, которые должны отправиться в Стамбул в скором времени. Инспекцию в турецких водах прошли еще четыре судна, они направятся в порты Украины.
Ранее в четверг первые шесть судов с сельхозпродукцией вышли из портов Украины после возобновления зерновой сделки.