В России предположили, о чем было сообщение Трасс Блинкену

У РФ есть косвенные основания полагать, что смс-сообщение "все сделано" бывшего на тот момент премьер-министра Британии Лиз Трасс, отправленное госсекретарю США Энтони Блинкену, касалось подрыва на "Северных потоках". Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
"Ну, у меня есть только косвенное подтверждение, что все это (смс-сообщение - прим. ТАСС) имеет основания под собой", - сказал Нарышкин в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
При этом Нарышкин отметил, что гражданам России следует быть бдительными, а СВР нужно продолжать предупреждать внешние угрозы. "Нам нужно быть бдительными, а специальным службам, в том числе и Службе внешней разведки нужно продолжать выявлять и предупреждать любые угрозы, внешние угрозы по отношению к нашему государству и нашим гражданам", - подчеркнул глава СВР в ответ на вопрос, что российской стороне можно ожидать от западных партнеров.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ждет ответ Лондона по поводу информации в СМИ, согласно которой Трасс отправила сообщение "it’s done" ("с ним покончено" - прим. ТАСС) госсекретарю США Энтони Блинкену после диверсии на "Северных потоках". Дипломат подчеркнула, что официальный ответ на этот вопрос ожидают миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова роль англосаксов в совершенном теракте.
27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.