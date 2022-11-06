В России предположили, о чем было сообщение Трасс Блинкену

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"Ну, у меня есть только косвенное подтверждение, что все это (смс-сообщение - прим. ТАСС) имеет основания под собой", - сказал Нарышкин в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

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При этом Нарышкин отметил, что гражданам России следует быть бдительными, а СВР нужно продолжать предупреждать внешние угрозы. "Нам нужно быть бдительными, а специальным службам, в том числе и Службе внешней разведки нужно продолжать выявлять и предупреждать любые угрозы, внешние угрозы по отношению к нашему государству и нашим гражданам", - подчеркнул глава СВР в ответ на вопрос, что российской стороне можно ожидать от западных партнеров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ждет ответ Лондона по поводу информации в СМИ, согласно которой Трасс отправила сообщение "it’s done" ("с ним покончено" - прим. ТАСС) госсекретарю США Энтони Блинкену после диверсии на "Северных потоках". Дипломат подчеркнула, что официальный ответ на этот вопрос ожидают миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова роль англосаксов в совершенном теракте.