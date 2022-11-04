В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
46 минут назад

Шольц назвал визит в Китай инаугурационным

Газета.Ru

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его визит в Китай был запланирован как инаугурационный. Об этом он сообщил журналистам, объясняя, почему он отказался ехать в Китай вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости.

Шольц объяснил, почему не поехал в Пекин с Макроном
Фото: Piroschka van de Wouw/ReutersPiroschka van de Wouw/Reuters

«Дело в том, что эта поездка была запланирована мной как инаугурационный визит. Я подготовил его, и он происходит прямо сейчас, как вы можете видеть», — сказал он.

Ранее издание Le Figaro опубликовало статью, в которой говорится о критике, обрушившейся на канцлера Германии Олафа Шольца со стороны союзников из-за визита в Китай.

Шольц и Макрон "поссорились" с Брюсселем из-за Путина

В материале отмечается, что доктрина Евросоюза в отношении Китая основывается на том, что в определенных сферах, включая климат, КНР является партнером, с которым необходимо вести переговоры, а в других играет роль конкурента.

Автор пишет, что Шольц уже был обвинен в единоличном решении вопроса конфликта России и Украины, теперь он усугубил своем положение, отправившись в Пекин в сопровождении крупных бизнесменов. Журналист отметил, что, по мнению Франции, Европе следует вести единую политику с Пекином, поэтому президенту Эммануэлю Макрону следовало поехать в Китай вместе с Шольцем.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,ЕС,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители