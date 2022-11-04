Шольц объяснил, почему не поехал в Пекин с Макроном

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его визит в Китай был запланирован как инаугурационный. Об этом он сообщил журналистам, объясняя, почему он отказался ехать в Китай вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости.
«Дело в том, что эта поездка была запланирована мной как инаугурационный визит. Я подготовил его, и он происходит прямо сейчас, как вы можете видеть», — сказал он.
Ранее издание Le Figaro опубликовало статью, в которой говорится о критике, обрушившейся на канцлера Германии Олафа Шольца со стороны союзников из-за визита в Китай.
В материале отмечается, что доктрина Евросоюза в отношении Китая основывается на том, что в определенных сферах, включая климат, КНР является партнером, с которым необходимо вести переговоры, а в других играет роль конкурента.
Автор пишет, что Шольц уже был обвинен в единоличном решении вопроса конфликта России и Украины, теперь он усугубил своем положение, отправившись в Пекин в сопровождении крупных бизнесменов. Журналист отметил, что, по мнению Франции, Европе следует вести единую политику с Пекином, поэтому президенту Эммануэлю Макрону следовало поехать в Китай вместе с Шольцем.