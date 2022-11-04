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32 минуты назад

Зеленский запретил россиянам вести любую творческую деятельность на Украине

Илья Родин

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете россиянам вести деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом. Об этом пишет РИА «Новости».

Россиянам запретили вести любую творческую деятельность на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зеленский подчеркнул, что задачей Украины является развитие «национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой».

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Он пояснил, что стране якобы необходимо очиститься от русского и советского наследия, закрепляющего в государстве российские пропагандистские нарративы.

Глава государства напомнил, что уже ввел ограничительные меры против российских, украинских и белорусских артистов. В частности, под санкции попали певицы Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова

Кроме того, Зеленский заявил, что поручил правительству Украины «обработать поднятые в петиции вопросы и принять соответствующие меры реагирования».

В мире,СВО,Таисия Повалий,Владимир Зеленский,Анна Седокова,Правительство Украины,
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