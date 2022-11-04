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17 минут назад

Власти ФРГ призвали Ангелу Меркель к бережливости

Илья Родин

Федеральное правительство призвало экс-канцлера Германии Ангелу Меркель к бережливости и сокращению расходов на содержание аппарата. Об этом пишет Der Spiegel.

В Германии захотели сэкономить на Меркель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в офисе Меркель работают девять сотрудников. По мнению властей ФРГ, это количество чрезмерно для отставного политика, поэтому в настоящее время идут переговоры о том, чтобы сократить штат до 5-6 человек.

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Кроме того, власти пояснили, что офис был создан «для выполнения пост-служебных задач и текущих обязательств», поэтому его использование в личных и коммерческих целях должно быть категорически исключено.

Также должны быть сокращены транспортные расходы Меркель. Уточняется, что они будут оплачены только в том случае, если бывший канцлер « путешествует от имени и в интересах Федеративной Республики Германии».

В мире,Ангела Меркель,
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