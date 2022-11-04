В Германии захотели сэкономить на Меркель

Федеральное правительство призвало экс-канцлера Германии Ангелу Меркель к бережливости и сокращению расходов на содержание аппарата. Об этом пишет Der Spiegel.

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Отмечается, что в офисе Меркель работают девять сотрудников. По мнению властей ФРГ, это количество чрезмерно для отставного политика, поэтому в настоящее время идут переговоры о том, чтобы сократить штат до 5-6 человек.

Кроме того, власти пояснили, что офис был создан «для выполнения пост-служебных задач и текущих обязательств», поэтому его использование в личных и коммерческих целях должно быть категорически исключено.