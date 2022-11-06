В ООН обратились к Илону Маску после покупки Twitter бизнесменом

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека Фолькер Тюрк в открытом письме призвал американского бизнесмена Илона Маска обеспечить соблюдение прав человека в социальной сети Twitter, которую он приобрел в конце октября.

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По словам дипломата, компания обязана понимать вред, связанный с работой сервиса, и предпринимать шаги по его устранению. Тюрк заметил, что уважение прав человека обязано установить «барьеры» для развития платформы.

— Короче говоря, я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством, — говорится в письме, которое приводит РИА Новости.

В конце прошлого месяца Илон Маск окончательно закрыл сделку по покупке социальной сети. Предприниматель обещал либерализовать редполитику соцсети, которую много критиковали за жесткую цензуру, а также создать совет по модерации контента, а пока он не заработает — не принимать серьезных решений о восстановлении заблокированных аккаунтов.